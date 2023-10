Giornata missionaria mondiale: diocesi Bologna, stasera in cattedrale veglia di preghiera presieduta dal card. Zuppi

Alla viglia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, la diocesi di Bologna vivrà stasera un momento di preghiera presieduto in cattedrale dal cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi. Nel corso della serata sul tema “Cuori ardenti, piedi in cammino”, con inizio alle 21, il porporato consegnerà il crocifisso a padre Roberto Battistin, della Comunità Missionaria di Villaregia.

“Per la Giornata missionaria di quest’anno – ha affermato don Francesco Ondedei, direttore dell’Ufficio diocesano per la Cooperazione missionaria tra le Chiese – Papa Francesco ha scelto un tema che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus, contenuto nel Vangelo di Luca. Ascolteremo il mondo con i suoi canti e anche con le sue grida, per appoggiare ancora una volta la nostra voce sui salmi, sul Vangelo, sugli scarponi e sugli zaini e per desiderare di partire a nostra volta”.