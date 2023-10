Diocesi: Faenza, domani “Sotto lo stesso cielo” nell’ambito di “Custodire il Creato costruendo la pace”

Nell’ambito della 22ª Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico e della 13ª Giornata dialogo interreligioso sul tema “Custodire il Creato costruendo la pace”, è in programma per domani, domenica 22 ottobre, a Faenza, l’iniziativa “Sotto lo stesso cielo. La luna nelle religioni monoteiste”. L’appuntamento è per le 20.30 presso il chiostro della chiesa di San Francesco. “Durante la serata, organizzata dal Tavolo del dialogo interreligioso, il Gruppo Astrofili faentino – viene spiegato in una nota – illustrerà ai partecipanti l’indispensabile ruolo del nostro satellite per la vita sulla Terra. Di come, sin dall’antichità, il calcolo del tempo si sia basato sull’osservazione dei suoi cicli. In ogni cultura e religione del mondo la Luna ha la sua importanza. Non fanno eccezione i popoli mediterranei e le religioni abramitiche”. Sarà possibile l’osservazione al telescopio. In caso di maltempo la serata sarà rimandata al giorno seguente, lunedì 23, allo stesso orario e si terrà con qualunque condizione meteo.

Un secondo momento si terrà poi nel pomeriggio di sabato 28 ottobre quando si svolgerà la “Pedalata del dialogo” con accoglienza nei luoghi di culto faentini: Tempietto della Memoria (lungofiume Amalia Fleischer), chiesa cattolica di San Francesco (piazza San Francesco), chiesa ortodossa moldava (corso Mazzini 150), chiesa apostolica evangelica (via Piero della Francesca 49), centro di cultura islamica (via Galvani 84/3).