Commissione Ue: Bruxelles, Global Gateway Forum. Piano di investimenti per connettività, sanità, istruzione e ricerca nel mondo

“Più forti insieme attraverso investimenti sostenibili” è il tema del Global Gateway Forum che il 25-26 ottobre prossimi porterà a Bruxelles oltre 40 rappresentanti governativi di alto livello dell’Ue e dei Paesi partner, rappresentanti delle istituzioni finanziarie, tra cui la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il settore privato, la società civile e le organizzazioni internazionali. Il Global gateway è una strategia Ue per la costruzione di connessioni in vari ambiti, nel mondo. Dal 2021, quando è stata lanciata, ha visto nascere 89 progetti faro. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen aprirà i lavori del Forum che – dice una nota sull’evento – “mostrerà i progressi nell’attuazione della strategia Global Gateway, l’offerta dell’Ue per investimenti trasparenti e di qualità nella connettività, nella sanità, nell’istruzione e nei sistemi di ricerca in tutto il mondo”. Nelle giornate sono previste inoltre una serie di colloqui tra i leader su “transizione energetica verde e idrogeno verde, istruzione e ricerca, materie prime critiche e corridoi di trasporto”. I capi di Stato e di governo saranno ospiti della presidente la sera del 25 ottobre. Il giorno successivo i colloqui continueranno sui temi della produzione di prodotti sanitari e le infrastrutture digitali. Alla sessione plenaria conclusiva interverrà l’alto rappresentante Ue, Josep Borrell.