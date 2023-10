Diocesi: Padova, 21 i candidati che vivranno domani il Rito di ammissione al Catecumenato 

Sono 21 i candidati che vivranno domenica 22 ottobre il Rito di ammissione al Catecumenato, presieduto dal vescovo Claudio Cipolla, con cui inizieranno il percorso per diventare cristiani. L’appuntamento è alle 16 in basilica cattedrale, a Padova. Dei 21 candidati 9 sono maschi e 12 femmine, la fascia di età va dai 12 ai 45 anni. Sei sono italiani, gli altri provengono da Repubblica di Albania, Nigeria, Costa d’Avorio, Repubblica federale del Brasile, Colombia, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese, Ungheria. Il rito – si legge in un comunicato della diocesi – inizierà, come di consueto, sul sagrato della basilica Cattedrale, dove i simpatizzanti saranno chiamati per nome e il vescovo traccerà il segno della croce sulla loro fronte, sugli occhi, sulle orecchie, sulla bocca, sul petto e sulla spalla. Quindi ci sarà il segno più forte di questo rito: il passaggio attraverso la porta principale della Cattedrale, simbolo di Cristo, che rappresenta il primo passo per chi desidera far parte della Chiesa di Dio. Dopo il passaggio della soglia, i candidati al Catecumenato parteciperanno alla Liturgia della Parola e al termine sarà loro consegnato il libro dei Vangeli, dove potranno conoscere e incontrare Gesù. Da questo momento inizierà il loro itinerario verso i sacramenti dell’Iniziazione cristiana, accompagnati dai catechisti e dalle comunità cristiane. Il percorso prima di arrivare ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana dura circa due anni e comprende catechesi e celebrazioni che coinvolgono i catecumeni (oltre al rito di ammissione ci sono le unzioni, il rito di elezione al termine del percorso, gli scrutini e le consegne).