Giornata missionaria mondiale: Cerreto Sannita, stasera veglia di preghiera a Dugenta, domani nelle parrocchie testimonianze durante le messe

Domenica 22 ottobre ricorre la Giornata missionaria mondiale nella quale, si legge in una nota della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, “ogni comunità cristiana si unisce spiritualmente a tutti i missionari inviati nel mondo ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini e, attraverso la raccolta di offerte a favore delle Pontificie Opere missionarie, ogni parrocchia, rettoria, cappellania, ossia ogni comunità che celebra l’Eucarestia, contribuisce al sostegno di tutti i missionari sparsi nel mondo e di tutte le comunità più povere di mezzi, quelle che vivono in situazioni di assoluta minoranza e quelle che soffrono controversie e persecuzioni”.

Per l’occasione, il Centro missionario diocesano vivrà due momenti di preghiera: la veglia missionaria che si terrà stasera, alle 19, presso il Centro pastorale “Carlo Acutis” a Dugenta, presieduta dal vescovo Giuseppe Mazzafaro, e domani un momento di testimonianza durante la celebrazione della santa messa in varie parrocchie della diocesi. Membri dell’Equipe diocesana saranno presenti a Telese Terme nella parrocchia di Santo Stefano; a Cerreto Sannita nella parrocchia di San Martino vescovo; a Dugenta nella parrocchia di Sant’Andrea Apostolo; a Bucciano nella parrocchia di San Giovanni Battista; a Moiano nella parrocchia di San Pietro Apostolo; a Melizzano nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.