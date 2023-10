Diocesi: Vittorio Veneto, oggi e domani in programma la dodicesima edizione del convegno interdisciplinare “Mistica, musica e medicina”

Oggi e domani è in programma, presso la casa di spiritualità e cultura san Martino di Tours, a Vittorio Veneto la dodicesima edizione del convegno interdisciplinare “Mistica, musica e medicina”: relazioni, ascolti, esperienze conoscitive entro un nuovo percorso sul tema “Natura, culto, cultura. Per un’umanità ricongiunta”.

La visione che soggiace al convegno affonda le sue radici in figure autorevoli del pensiero cristiano e non solo (tra questi, Romano Guardini, Gianfranco Ravasi, padre Pavel Florenskij) e che riacquisisce oggi l’intera sua forza come antidoto a un’esistenza interiormente a rischio di scissione, a un mondo la cui “matericità” (la sua costitutiva dimensione materiale) s’è fatta emergenziale.

Nel reciproco rispetto dei tre aspetti (natura, culto e cultura), tutti egualmente degni e reciprocamente interconnessi, l’umanità può ritrovare quel soffio vitale che rasserena e dà vero senso al nostro esistere: la sua salvezza può riporsi nell’individuazione e nel mantenimento del dialogo tra aspetti concreti e sottili, tramite la consapevolezza del fatto fisico (la natura che siamo e che abitiamo in quanto creature parte del creato), la tensione buona verso le dinamiche di scavo, individuazione, espressione che coltivare la cultura consente, e vivere il culto come tempo di rigenerazione interiore nel respiro dello spirito.

Come ogni anno, “Mistica, musica e medicina” propone in varie sedi della diocesi di Vittorio Veneto le attività che include, per la maggior partecipazione possibile. Inoltre, il convegno si rivolge a tutti: sia già presenti al ciclo di convegni che ha visto l’avvio nel 2012, sia richiamati per la prima volta dal nuovo tema.

Resta sempre possibile partecipare all’intero programma, che quest’anno ha visto svolgersi già due momenti, la mostra “Sulle tracce di Romano Guardini”, allestita dal 1° al 15 ottobre in Seminario vescovile e ora visitabile in Castello, e l’ascolto-meditazione a cura di Cleantha ensemble lo scorso 7 ottobre nella chiesa di san Giovanni Battista.

Si possono poi scegliere le relazioni che si terranno nella Casa san Martino di Tours tra oggi pomeriggio (inizio alle 15.15) e la domenica (termine alle 18.30), che vedranno avvicendarsi don Alessandro Ravanello, Sabrina Melino, Rossana Becarelli, Elisabetta Brusa, Giuliana Fabris, Sara Salvadori, Matteo Melchiorre… Sempre stasera, alle ore 21, è in programma nella chiesa di Santa Giustina in Serravalle di Vittorio Veneto l’ascolto-meditazione a cura di InUnum ensemble.

Promosso dal Centro studi Claviere, “Mistica, musica e medicina” poggia sulla proficua sinergia tra diocesi di Vittorio Veneto, casa di spiritualità e cultura san Martino di Tours, città di Vittorio Veneto, Provincia di Treviso; dal 2019, è iniziata anche una collaborazione con l’Issr Giovanni Paolo I-Veneto Orientale.