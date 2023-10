Diocesi: Alghero-Bosa, domani assemblea ecclesiale. Mons. Morfino conferirà il mandato agli operatori pastorali

“‘Che sono questi discorsi che state facendo?’ Nuovi linguaggi della fede per la vita”. Questo il titolo dell’assemblea pastorale diocesana in programma domani, domenica 22 ottobre, ad Alghero, nella chiesa di San Giovanni Bosco. “Già dallo scorso anno – si legge in una nota – il vescovo Mauro Maria ha pensato ad un appuntamento per incontrare tutti gli operatori pastorali – ovvero tutti coloro che a vario titolo collaborano nelle parrocchie, associazioni, movimenti nella diocesi di Alghero-Bosa – presentando il cammino del nuovo anno pastorale e conferendo loro il Mandato”.

I lavori prenderanno il via alle 16 con la preghiera iniziale; seguirà la presentazione dell’attenzione annuale e dell’icona biblica di riferimento a cura di mons. Morfino. I referenti diocesani parleranno poi della “fase sapienziale” nella terza annualità del Cammino sinodale mentre il vicario generale, mons. Giuseppe Curcu, in collaborazione con i direttori degli Uffici di Curia, illustrerà l’itinerario formativo diocesano e la pastorale integrata. Chiusura verso le 18 con la preghiera e il conferimento del mandato.