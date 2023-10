Diocesi: Savona, la parrocchia di Zinola celebra i 150 anni di fondazione

La parrocchia Santo Spirito e Immacolata Concezione, nel quartiere Zinola di Savona, celebra il centocinquantesimo anniversario di fondazione. Il programma delle iniziative prenderà il via nel pomeriggio di oggi, sabato 21 ottobre, alle 15.30 sul sagrato con l’attività per bambini, ragazzi e famiglie “La chiesa vista da noi”. Mercoledì 25 ottobre, alle 20.45, è prevista l’adorazione eucaristica, giovedì 26 ottobre alle 21 in chiesa Aureliano Deraggi parlerà de “Il territorio di Zinola e la sua storia”, venerdì 27 ottobre alle 21 nel teatro delle opere parrocchiali i Raw Mint animeranno una serata dedicata soprattutto ai giovani. Sabato 28 ottobre, alle 15.30 in chiesa, nuovo momento di gioco per scoprire la parrocchiale con l’iniziativa “Un tesoro di 150 anni”; alle 17 si terranno l’apertura di una mostra e una visita guidata. Alle 18.30, poi, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, e a seguire presso le opere parrocchiali una cena condivisa. Dal 29 ottobre al 5 novembre, dalle 16 alle 17.30 nella cappella del Santissimo Sacramento, saranno visitabili una mostra di disegni e una raccolta di fotografie, illustrazioni e notizie artistiche sulla parrocchia.