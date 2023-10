Giornata missionaria mondiale: Reggio Emilia, arcivescovo Morandi consegna il mandato a suor Ines Talignani, Maria Baldo e don Luigi Gibellini

(Foto diocesi Reggio Emilia-Guastalla)

Si è svolta ieri sera, nella chiesa di San Pietro a Reggio Emilia, la veglia missionaria presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi e promossa dal Centro missionario diocesano diretto da don Marco Ferrari. Durante la celebrazione hanno ricevuto il mandato missionario: suor Ines Talignani, carmelitana minore della carità, per l’Albania; Maria Baldo, logopedista di Magenta e don Luigi Gibellini, fratello della carità, per il Brasile. A loro il vescovo ha consegnato il crocefisso, icona del mandato loro affidato dalla Chiesa reggiano-guastallese; svolgeranno il loro servizio nelle missioni diocesane. Prima del rito, quattro unità pastorali hanno raccontato attraverso la testimonianza di don Carlo, Giordano, Alice e Maddalena e infine di Ersilia l’esperienza di servizio e di volontariato in Albania. “Nei loro interventi – spiega un comunicato – sono state enucleati il martirio delle popolazioni del Paese delle aquile durante l’opprimente governo comunista, che aveva tolto ogni libertà religiosa; la povertà persistente soprattutto delle zone rurali e nei villaggi di montagna che avvertono il fenomeno dello spopolamento e dell’emigrazione dei giovani; ma nel contempo sono stati evidenziati anche l’accoglienza reciproca, l’attenzione per i disabili, la condivisone, l’incontro e l’animazione di attività con bambini e ragazzi. Il tutto nato dalla Caritas reggiana e dall’opera meravigliosa del direttore don Gigi Guglielmi”.

L’omelia dell’Arcivescovo è stata incentrata sul brano evangelico dei discepoli di Emmanus, dei quali è stato messo in evidenza il divenire missionari che corrono ad annunciare l’incontro con il Maestro anche se è notte. “La tristezza e la delusione che li contraddistinguono diventano passione e voglia di comunicare l’esperienza vissuta; il Signore si è fatto prossimo, dando loro tempo per esprimere quanto provavano”.

Due gesti emblematici hanno contrassegnato la veglia: la raccolta di offerte da destinare alle missioni e la distribuzione da parte di Maria, don Luigi e suor Ines del Rosario malgascio.