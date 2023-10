Rai Tre: Sulla Via di Damasco, domani si parlerà di missionari con padre Criveller

La loro storia è piena di bellezza, compassione e speranza. In occasione della 97ª Giornata missionaria mondiale saranno proprio i missionari i protagonisti della puntata di “Sulla Via di Damasco” in onda domani, domenica 22 ottobre, su Rai Tre, alle 7.30: uomini e donne chiamati a seminare il Vangelo e a portare la carezza di Dio. In compagnia di padre Gianni Criveller, direttore del Pontificio Istituto Missioni estere (Pime) di Milano, Eva Crosetta esplorerà le scelte e la vita di alcuni di loro, come fra Paolo Maria Braghini, frate minore cappuccino, che da anni vive nel cuore dell’Amazzonia, una terra dove risplende la bellezza umana, ma sempre più minacciata da interessi economici e dalla globalizzazione. A seguire, la testimonianza straordinaria di suor Marta, delle trappiste di clausura in Siria: racconterà della loro presenza tra le macerie siriane, della vicinanza alla gente, della forza viva della vita comune. Al termine del programma di Vito Sidoti, anche la storia di Giovanni e Micol, una famiglia missionaria con “un cuore che brucia” di fede e amore, prossimi alla partenza per il Sud del Brasile. La regia è curata da Marina Gambini.