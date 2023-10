Diocesi: Aosta, il 30 ottobre “Coltivare pensieri di pace alla scuola di san Francesco” con il card. Zuppi

A conclusione delle celebrazioni legate all’offerta dell’olio sulla tomba del santo patrono d’Italia, il Comune e la diocesi di Aosta promuovono per lunedì 30 ottobre un incontro con il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. A partire dalle 21, presso il Teatro Giacosa di Aosta, dialogherà con Paolo Damosso, autore e regista. La serata, dal titolo “Coltivare pensieri di pace alla scuola di san Francesco”, sarà introdotta dai saluti di Gianni Nuti, sindaco di Aosta, e mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta.

“Potremo ascoltare dalla viva voce di un testimone eccellente del nostro tempo – afferma il sindaco – un racconto sugli sforzi effettuati dalla Santa Sede per riconquistare una pace perduta nella vecchia Europa, ma avremo anche l’opportunità di interrogarci su quale contributo ciascuno di noi può offrire per pacificare i luoghi in cui viviamo, per dare pace a noi stessi e alle nostre inquietudini”.

“Francesco, uomo di pace. Ad Assisi – ricorda il vescovo – abbiamo chiesto la sua intercessione per la pace. Il card. Zuppi ci aiuterà a metterci alla scuola di San Francesco per imparare, noi, a coltivare pensieri di pace. Gli sono grato per aver accolto il nostro invito. È un’occasione preziosa per incontrare e ascoltare un uomo che il Papa ha chiamato nel laboratorio mondiale per la ricerca della pace nella giustizia e nel rispetto della dignità delle persone e dei popoli”.