Giornata missionaria mondiale: Milano, alla veglia distribuzione di panini ai fedeli grazie ai volontari di “Pane in Piazza” con Missioni estere Cappuccini

“Pane in piazza” e il Centro missionario dei Cappuccini di Milano saranno ancora in Duomo per un momento solenne della comunità diocesana: la veglia di preghiera, sabato 21 ottobre, ore 20.30, in preparazione della 97ma Giornata missionaria mondiale, che si terrà domenica 22 ottobre. “I volontari di Missioni estere Cappuccini onlus – spiega un comunicato – distribuiranno 3.000 panini donati dai panificatori di Pane in piazza, l’evento benefico itinerante promosso da Cesare Marinoni, presidente Associazione Fornai Milano, mirato a sostenere i progetti missionari dei Cappuccini in Etiopia. Spiega fra Giovanni Cropelli, nuovo direttore del Centro missionario di piazzale Cimitero Maggiore 5: “Ci ha ispirato il tema del Messaggio del Santo Padre Francesco – Cuori ardenti e piedi in cammino – che, riferendosi ai due discepoli di Emmaus, ci mostra come Cristo Risorto, oggi, viene incontro a noi, parla ai nostri cuori, prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dona a noi. Gesù si dona perché lo possiamo portare al mondo annunciando la sua Parola e donando la nostra vita”.

Durante la Veglia missionaria l’arcivescovo Mario Delpini consegnerà il mandato missionario a presbiteri, religiosi/e laici che si mettono a disposizione per l’annuncio del Vangelo nei Paesi più disagiati. Verranno inoltre accolti i sacerdoti, le consacrate e i consacrati missionari provenienti da varie parti del mondo. Sempre durante la Veglia, i diciottenni e i giovani saranno invitati a consegnare la propria “regola di vita” nelle mani dell’arcivescovo.

Il Centro missionario di piazzale Cimitero Maggiore a Milano “si occupa del sostegno alle missioni e coordina l’attività di animazione missionaria della Provincia dei Frati minori Cappuccini di Lombardia, che conta attualmente oltre un centinaio di frati missionari in varie nazioni: Brasile, Costa d’Avorio, Camerun, Thailandia, Etiopia, Emirati Arabi, India. I frati italiani missionari sono circa 20 e gli altri sono originari dei Paesi di missione. In questa realtà trova ispirazione il volontariato dei laici che ogni anno partono per periodi di servizio missionario in Asia e Africa, dopo un percorso di formazione e di preghiera con i frati”.