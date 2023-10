Diocesi: Udine, si rinnova domani il “voto cittadino” alla Beata Vergine delle Grazie

Da oltre cinque secoli presenza viva per la città di Udine, la Beata Vergine delle Grazie – la “Madone des graciis” – è stata ed è punto di riferimento per gli udinesi e i friulani, tanto nei grandi momenti di emergenza sociale che negli snodi più significativi della propria vita personale. A testimoniarlo è il rinnovarsi di anno in anno del “voto cittadino” che sarà dunque celebrato domenica 22 ottobre alle 17 con la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Ad annunciarlo è la diocesi di Udine che ricorda: “Istituito nel 1555 per debellare la peste, il voto è stato ripetuto più volte nei momenti di grandi tragedie e difficoltà che hanno segnato la storia della città. Non a caso, nei mesi di confinamento durante la pandemia, mons. Mazzocato ha voluto celebrare proprio in questo santuario le sante messe, feriali e festive, trasmesse in diretta televisiva. Oggi nuove crisi ed emergenze sono motivo di grande preoccupazione. Come da tradizione, anche quest’anno in occasione della celebrazione si riuniranno autorità civili e religiose per un significativo omaggio alla Madonna e per chiedere, ancora una volta, la sua protezione su Udine”.