Giovani: Frati cappuccini di Campobasso, domani camminata a piedi al santuario di Santa Maria della Libera a Cercemaggiore

“Prima che venga il freddo… facciamo una camminata insieme”. Questa la proposta dei Frati cappuccini di Campobasso che promuovono per domani, domenica 22 ottobre, una camminata a piedi da piazza di San Francesco fino al santuario di Santa Maria della Libera, a Cercemaggiore.

“Questa camminata è fatta su misura ai giovani di Campobasso in modo che diventi un momento di convivialità e anche di incontri”, viene spiegato in una nota. Appuntamento alle 9 in piazza San Francesco di Assisi per il raduno, con partenza programmata per le 9.30 e rientro per le 19.