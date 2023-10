Settimane sociali: Ac Friuli Venezia Giulia, domani a Cormons incontro “Al cuore della democrazia”

In vista della 50ª Settimana sociale dei cattolici in Italia, che si terrà nel luglio 2024 a Trieste, l’Azione Cattolica delle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia – Concordia-Pordenone, Gorizia, Trieste e Udine – promuove per domani, domenica 22 ottobre, un incontro pubblico di riflessione dal titolo “Al cuore della democrazia”. I lavori saranno ospitati dalle 9.30 nella sala civica del Comune di Cormons; interverranno Simone Arnaldi (sociologo dell’Università di Trieste), Luca Grion (filosofo morale dell’Università di Udine), Riccardo Riccardi (assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia) e Francesco Russo (vicepresidente del Consiglio regionale) moderato dalla giornalista Gioia Meloni.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Istituto Maritain di Trieste e l’associazione “Citta dell’Uomo”, sostenuto inoltre dalla Regione Friuli Venezia Giulia e patrocinato dal Comune di Cormons, dall’arcidiocesi di Gorizia e dalla Spes di Udine.