Giornata missionaria mondiale: diocesi Novara, stasera a Trecate veglia di preghiera preceduta da un pomeriggio di testimonianze dei giovani

Alla vigilia della 97ª Giornata missionaria mondiale che si celebrerà domani, domenica 22 ottobre, la Chiesa novarese vivrà nella serata di oggi la veglia missionaria. L’appuntamento sarà ospitato dalle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Trecate. A presiedere la preghiera sarà il vicario generale della diocesi, mons. Fausto Cossalter; nel corso della veglia interverrà don Benoit Lovati, sacerdote rientrato in diocesi dopo una lunga esperienza da fidei donum in Africa. Don Lovati condividerà le riflessioni maturate in 14 anni di missione nella diocesi di Pala e nella parrocchia di Bissi Mafou, intrecciandole con il tema della Giornata, “Cuori ardenti, piedi in cammino”.

Nel pomeriggio, dalle 16, è in programma un pre-veglia, dedicato in maniera particolare ai gruppi giovanili della diocesi: saranno proposte le testimonianze dei giovani che nello scorso anno pastorale hanno preso parte al cammino di formazione missionaria R-Estate in missione, conclusosi con un’esperienza missionaria in Brasile e in India.