Televisione: Tv2000, da domani in onda la nuova stagione di “Buongiorno professore”

Da domani, domenica 22 ottobre, Tv2000 manderà in onda la nuova stagione di “Buongiorno professore”. Il programma, che sarà trasmesso la domenica alle 9.20 (e su Radio InBlu2000 alle 8.30), continua anche sul web, che è ormai diventato aula e sala riunioni e conferenze. Il cuore delle “lezioni” del professor Giovanni Ricciardi, storico docente di greco e latino del liceo classico “Pilo Albertelli” in Roma, sono le domande più profonde sul significato della vita, della fede, ispirate dal tema proposto: a partire dall’immaginario comune del mito, della letteratura, che va riscoperto e paragonato con la realtà e la vita. Ad ogni puntata un ospite, che allarghi lo sguardo degli studenti a diverse discipline, per orientare alle più varie professioni. L’appuntamento, una volta la settimana, segue l’andamento del calendario scolastico: in ogni puntata i ragazzi che partecipano al programma (seguendo un progetto di formazione-lavoro) interagiscono con riflessioni e presentando sé stessi e gli argomenti trattati con brevi clip autoprodotte.

La prima puntata sarà dedicata all’ozio e su come sia cambiata nel tempo la sua concezione. Partendo dagli antichi greci, per cui ozio si diceva skolé ovvero tempo libero, un tempo libero dagli affanni politici in cui ci si poteva dedicare allo studio, arrivando ai nostri giorni. In difesa dell’ozio correttamente inteso arriva il prof. Ventimiglia, un filosofo, un teologo che ragiona sul valore attivo dell’ozio, come un tempo necessari per vedere meglio e imparare a contemplare.