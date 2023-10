Diocesi: Caritas Vicenza, stasera a Piazzola sul Brenta concerto benefico “Voci dal cuore” a sostegno del gruppo di auto-mutuo aiuto “Davide e Golia”

Dopo la fortunata prima edizione del 14 e 15 gennaio scorsi, nella serata di oggi, sabato 21 ottobre, torna l’appuntamento musicale solidale promosso dal Voice in Soul Choir della Filarmonica Cittadellese 1996, dall’Associazione Diakonia Onlus e dalla parrocchia di Piazzola sul Brenta, in collaborazione con il Comune di Piazzola sul Brenta, a sostegno del servizio-segno “Davide e Golia” Brenta di Caritas diocesana vicentina, che ha sede proprio a Piazzola sul Brenta.

Il concerto, denominato “Voci dal cuore” e diretto da Gioia Zanarella, è in programma alle 20.30 nel duomo di Piazzola sul Brenta. L’ingresso è con offerta a favore del locale gruppo di auto-mutuo aiuto “Davide e Golia”, che si propone di creare uno spazio di ascolto e di incontro per chi vive un disagio psichico o una difficoltà relazionale importante e che è gestito dall’Associazione Diakonia Onlus in collaborazione con l’Ulss 6 Euganea e l’unità pastorale di Piazzola sul Brenta.

“Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per aver deciso di sostenere nuovamente questo nostro servizio-segno e tutte le persone che parteciperanno al concerto”, ha affermato don Enrico Pajarin, direttore della Caritas diocesana vicentina, evidenziando che “le offerte raccolte saranno molto importanti per le attività di socializzazione che il locale gruppo ‘Davide e Golia’ propone alle persone con disagio psichico”.

“Possiamo dire di essere una realtà di riferimento per tutta l’area del cittadellese”, ha sottolineato Nicola Milani, responsabile del ‘Davide e Golia’ Brenta, spiegando che “del nostro gruppo attualmente fanno infatti parte circa 40 persone. Esse possono contare sull’aiuto di 15 volontari, che le facilitano nel loro percorso di riconnessione con la quotidianità e che sono quindi una risorsa fondamentale per le nostre attività”.