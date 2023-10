Giornata missionaria mondiale: Lucca, messa presieduta da mons. Giulietti al santuario della Madonnina a Capannori

Domenica 22 ottobre alle 18 presso il santuario della Madonnina di Capannori sarà celebrata la messa solenne per la Giornata missionaria mondiale, presieduta dall’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti. L’animazione liturgica è affidata ai giovani della comunità parrocchiale di Capannori Centro. “In questa domenica, tuttavia, ogni comunità parrocchiale della diocesi – segnala un comunicato – si unisce spiritualmente a tutti i missionari inviati nel mondo ad annunciare il Vangelo e, attraverso la raccolta di offerte a favore delle Pontificie opere missionarie, ogni comunità contribuisce al sostegno di tutti i missionari sparsi nel mondo e di tutte le comunità più povere di mezzi, quelle che vivono in situazioni di assoluta minoranza e quelle che soffrono controversie e persecuzioni”. Il mese di ottobre, che la Chiesa dedica alle missioni, in diocesi di Lucca ha già visto alcune veglie di preghiera, approfondimenti di attualità sul contesto africano.