Diocesi: Cesena-Sarsina, domani in Seminario il Convegno della famiglia

“La bellezza del matrimonio” è il tema del 36° Convegno diocesano della famiglia di Cesena-Sarsina che si terrà domenica 22 ottobre in Seminario a Cesena, con inizio alle 8.45.

La riflessione sarà guidata da don Luca Frontali, sacerdote nato a Faenza, laureato in Filosofia con un dottorato in Teologia matrimoniale e collaboratore dei progetti Mistero Grande e Retrouvaille. Porteranno la loro testimonianza i coniugi Cristina Righi e Giorgio Epicoco.