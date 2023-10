Striscia di Gaza: patriarca Bartolomeo telefona al patriarca Theophilos (Gerusalemme), “pace e sicurezza siano ripristinare il più presto possibile”

Il patriarca ecumenico Bartolomeo I ha avuto una conversazione telefonica nella mattinata di ieri, 20 ottobre, con Sua Beatitudine il patriarca di Gerusalemme Theophilos III. Lo rende noto un comunicato diffuso dal Phanar. Al patriarca Theophilos, Bartolomeo ha espresso “il suo sostegno a seguito dei tragici eventi accaduti in Terra Santa, augurando che la pace e la sicurezza siano ripristinate al più presto possibile per tutti e in tutto il Medio Oriente infuocato”. Bartolomeo ha anche espresso le sue condoglianze a Sua Beatitudine per le vittime dell’esplosione vicino alla chiesa di San Porfirio a Gaza, e i suoi auguri per una pronta guarigione dei feriti”. Da parte sua, il Patriarca di Gerusalemme ha ringraziato Sua Santità per il suo interesse e il suo sostegno, descrivendogli “la cupa situazione nella regione”.