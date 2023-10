Diocesi: Verona, lunedì presentazione del progetto vincitore del contest per il nuovo logo della Chiesa locale e del nuovo sito web

È in programma per la mattinata di lunedì 23 ottobre, a Verona, la conferenza stampa nel corso della quale verranno presentati il progetto vincitore del contest “Un logo per la Chiesa di Verona” per l’ideazione-realizzazione di un logo distintivo per la diocesi e il nuovo sito web www.chiesadiverona.it. L’appuntamento è per le 11.30 presso la sede dell’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali e del settimanale “Verona Fedele” (via Pietà Vecchia, 4). Interverranno mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona, don Luca Passarini, direttore dell’Ufficio diocesano delle Comunicazioni sociali, Giampiero Neri, del Servizio informatico Cei, e la persona vincitrice del contest.