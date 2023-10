Fondazione Ambrosianeum: convegno per i 75 anni del centro culturale milanese

“Fondazione Ambrosianeum celebra il suo 75° compleanno festeggiando una sua ‘coetanea’, la Costituzione italiana”. Così si esprime Fabio Pizzul, presidente della Fondazione culturale milanese. “Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, la Costituzione è tutt’ora un riferimento fondamentale per la nostra democrazia e da tanti punti di vista risulta ancora inattuata su molti temi, a partire da quello sull’uguaglianza”. Ed è proprio all’uguaglianza che sarà dedicata la relazione introduttiva del convegno previsto per martedì 25 ottobre alle 18.30 presso la sede di via delle Ore 3 a Milano che vedrà la partecipazione di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate e autore del libro “Uguali per Costituzione. Storia di un’utopia incompiuta dal 1948 ad oggi”. La serata proseguirà con una tavola rotonda al femminile, “con tre giuriste che esploreranno gli aspetti ancora inattuati della Costituzione e sottolineeranno quanto la nostra Carta fondamentale sia ancora capace di offrire visioni per il futuro dell’Italia”. Interverranno: Barbara Boschetti – Università Cattolica; Camilla Buzzacchi – Università degli Studi di Milano-Bicocca; Barbara Randazzo – Università degli Studi di Milano.

Il compleanno di Ambrosianeum verrà suggellato, al termine del convegno, dalla collocazione sul muro della Rotonda del Pellegrini, sede della Fondazione fin dal 1948, di una lapide commemorativa di due dei fondatori di Ambrosianeum, il cardinale Alfredo Ildefonso Schuster ed Enrico Falck, “che assieme ad altri illustri milanesi come Giuseppe Lazzati, nell’immediato dopoguerra ebbero l’intuizione di un centro culturale attivo nel cuore della città e aperto al dialogo con tutti coloro che avevano e hanno a cuore il futuro di Milano”. Per maggiori informazioni sull’attività della Fondazione e per segnalare la propria partecipazione alla serata del 25 ottobre, si può far riferimento al sito www.ambrosianeum.org.