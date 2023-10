San Pio X: Padova, saranno volontari del Cisom a vegliare sulle reliquie del Papa in cattedrale il 16 e 17 ottobre

In occasione della “statio” padovana della peregrinatio delle reliquie di Papa San Pio X in cattedrale, i volontari del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) Gruppo di Padova, presteranno la loro opera di assistenza volontaria e presidio sanitario sui pellegrini che giungeranno a venerare Papa Sarto.

Lunedì 16 ottobre presteranno il loro servizio 14 volontari tra i quali due medici ed un infermiere; mentre nella giornata di martedì 17 ottobre i volontari saranno 12 con due medici, due infermieri e due operatori di pronto soccorso 118. Tutti i volontari Cisom Gruppo di Padova resteranno in servizio dalle 8 alle 20; attenderanno la conclusione della tappa padovana della peregrinatio sino al termine delle celebrazioni della serata di martedì 17, al termine delle quali l’urna ripartirà per il Patriarcato di Venezia.

“Un servizio straordinario – spiega Mauro Michelotto, vice capogruppo Cisom di Padova e Rovigo – che ci è stato chiesto direttamente dalla Curia vescovile ed al quale noi abbiamo aderito ben volentieri”. “Fa parte della mission del nostro Corpo – aggiunge Maurizio Sinigaglia, capogruppo Cisom Padova e Rovigo – vegliare sulla salute e sulla sicurezza dei pellegrini, servizio che svolgiamo in Basilica di Sant’Antonio tutte le domeniche e nelle celebrazioni più importanti. Ma siamo comunque impegnati durante tutto il tempo dell’anno in altre e diverse iniziative assistenziali benefiche per essere sempre accanto a chi ha bisogno”.