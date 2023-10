Diocesi: Piacenza-Bobbio, il 14 ottobre e l’11 novembre “I sabati della comunicazione”

Come organizzare la comunicazione di un evento pastorale sui social? Che utilizzo si può fare dell’intelligenza artificiale nelle attività pastorali? A queste e ad altre domande cercheranno di offrire strade operative i nuovi incontri de “I sabati della comunicazione” in programma il 14 ottobre e l’11 novembre al Seminario vescovile a Piacenza. All’iniziativa, promossa dall’Ufficio per le comunicazioni della diocesi di Piacenza-Bobbio, interverrà il sacerdote milanese, don Luca Fossati.

L’iniziativa, che sarà aperta il 14 ottobre dal saluto del vescovo, mons. Adriano Cevolotto, è rivolta agli operatori pastorali e ai giovani con particolare attenzione a chi si occupa di comunicazione nelle parrocchie, nelle Comunità pastorali e nelle aggregazioni ecclesiali. Coordina gli incontri il giornalista Matteo Billi.

Sabato 14 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12, si parlerà de “La Gmg di Lisbona raccontata sul campo: l’esperienza della diocesi di Milano, le scelte e gli strumenti per comunicare un grande evento sui social”; sabato 11 novembre, nella stessa fascia oraria, di “Intelligenza artificiale (AI): strumenti, piattaforme, risorse e… qualche consiglio per la cassetta degli attrezzi del comunicatore parrocchiale digitale”.