Diocesi: mons. Massara (Fabriano-Matelica), per il 17 ottobre invita a “fermarci per una preghiera corale per la pace”

“Sentito il consiglio di alcuni sacerdoti che mi hanno chiesto un gesto di attenzione in questo momento di grande sconcerto per il mondo intero, ho pensato di proporre a ciascuna parrocchia, monastero, associazione laicale e comunità religiosa di fermarci per una preghiera corale per la pace. Il mio invito è per martedì 17 ottobre, memoria di sant’Ignazio di Antiochia, grande vescovo che si è speso per la pace e la concordia fra le comunità cristiane”. Lo ha scritto il vescovo di Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, in una lettera alla comunità diocesana. “L’idea – spiega il presule – è che ogni realtà parrocchiale e di altro genere scelga un momento per poter pregare con l’intenzione della pace, sia nella celebrazione che creando un momento adatto all’occasione, fuori della celebrazione, ma tutti lo stesso giorno. Non possiamo rimanere inermi di fronte all’odio e alla violenza che sta dilagando nel mondo intero. La nostra preghiera al Dio della pace deve essere accorata e forte. Chiedo a tutti voi, con sollecitudine, di operarsi per organizzare un momento di preghiera con i fedeli delle proprie comunità”.