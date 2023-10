Diocesi: Novara, cordoglio per la morte del teologo Giannino Piana

È mancato nella serata di ieri, mercoledì 11 ottobre, nella propria casa ad Arona, Giannino Piana. Nato a Ornavasso (Vb) nel 1939, aveva interrotto l’esercizio del ministero sacerdotale nel 2000. In una nota diffusa questa mattina, il vicario per il clero e la vita consacrata della diocesi di Novara, don Franco Giudice, esprime il cordoglio della Chiesa locale. “Siamo riconoscenti a Giannino Piana – afferma il sacerdote – per l’impegno profuso per decenni nel nostro Seminario nella formazione dei futuri sacerdoti e per l’ampio e significativo apporto in molte iniziative diocesane. Nella nostra diocesi aveva svolto, nei primi anni del post-Concilio il ruolo di assistente della Fuci diocesana e di vicario episcopale per il Laicato e la cultura”. “Per molti anni – prosegue don Giudice – è stato preside dello Studentato teologico ‘San Gaudenzio’ e dell’Istituto superiore di Scienze religiose. Anche le nostre parrocchie gli sono grate per la disponibilità dimostrata. Il suo insegnamento ha sempre rivelato competenza, chiarezza, profondità ed equilibrio di valutazione. Un arricchimento per noi e per la stessa Teologia italiana che gli sarà sicuramente grata”. “Lo affidiamo già da ora al Signore perché sappia ricompensarlo per l’attività svolta a favore della nostra Chiesa diocesana”, conclude don Giudice.