Crisi climatica: Unicef e Iaia Italia, da domani nuova edizione dell’Hackathon con ragazzi e giovani per dar voce a loro preoccupazioni e soluzioni

Dal 13 al 15 ottobre si terrà la nuova edizione online dell’Hackathon per il clima, promossa da Unicef Italia in collaborazione con Iaia Italia/International association for impact assesment. Oltre il 63% di ragazzi tra 14 e 19 anni sono preoccupati per i cambiamenti climatici, viene sottolineato in una nota, nella quale si spiega che l’Hackathon è uno strumento per dare voce alle preoccupazioni e alle soluzioni dei ragazzi e delle ragazze rispetto alle tematiche ambientali.

Parteciperanno ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni, attraverso l’impiego di strumenti digitali, potranno approfondire le problematiche di sostenibilità ambientale legate al territorio italiano e progettare soluzioni innovative per la riduzione dell’inquinamento ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici. I lavori si svolgeranno sotto la direzione scientifica degli esperti di Iaia Italia e dei tutor di YoUnicef, il movimento dei Giovani volontari dell’Unicef. L’evento vedrà l’impiego della Piattaforma nazionale di misurazione e valutazione degli impatti ambientali con cui i ragazzi potranno progettare e valutare l’impatto delle proprie idee in modo oggettivo, e trasformarle in progetti concreti da presentare alle istituzioni.

“Secondo l’Unicef – viene evidenziato nella nota –, oltre 1 miliardo di bambini e adolescenti in tutto il mondo sono esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. I più giovani sono i meno responsabili della crisi climatica e quelli che stanno pagando il prezzo più alto e hanno meno voce in capitolo nelle decisioni”. Proprio per facilitare il dialogo tra i più giovani e le istituzioni e le organizzazioni impegnate sul clima è prevista durante la sessione di apertura dei lavori la presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del direttore per gli Affari europei in materia ambientale e per le Strategie internazionali per lo sviluppo sostenibile e il clima del Mase, Federica Fricano, e del direttore Undp Rome Centre, Agostino Inguscio. Per gli organizzatori interverranno Carmela Pace e Paolo Rozera, rispettivamente presidente e direttore generale di Unicef Italia, e Giuseppe Magro, presidente di Iaia Italia.

L’Hackathon per il clima (trasmesso in streaming su YouTube) è inserito nel programma “All4Youth – Italy 2023” a cura del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e volto a supportare iniziative di partecipazione giovanile in ambito ambientale.