Diocesi: Fidenza, domenica inaugurazione del restaurato organo Serassi nella chiesa di Pieveottoville

È in programma per domenica 15 ottobre, nella chiesa di Pieveottoville, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Benjamin Ayena con la benedizione del restaurato organo Serassi. Allieterà la liturgia, con inizio alle 11, il canto della corale parrocchiale diretta da Nicola Cremaschini; all’organo siederà il maestro Luigi Fontana.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 17.30, si terrà il concerto di inaugurazione dell’organo alla presenza del vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, con la presentazione dei lavori di restauro effettuati dalla ditta Giani e in parte resi possibili con i fondi dell’8xmille.