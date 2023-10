Diocesi: Fermo, sabato 14 ottobre un seminario di studio su “Don Lorenzo Milani, pietra di inciampo per la scuola e per la Chiesa”

Sabato 14 ottobre, alle ore 15.30, a Villa Nazareth l’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’università di Fermo propone un seminario di studio rivolto ai docenti di ogni ordine e grado e a tutti coloro che desiderano avere un’occasione di riflessione e confronto sulla figura di don Milani. “Don Lorenzo Milani, pietra di inciampo per la scuola e per la Chiesa” il titolo del seminario, che prevede alle ore 16 l’introduzione ai lavori “Don Lorenzo Milani: sacerdote, maestro, educatore”, a cura di Luca Girotti, direttore dell’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e l’università; a partire dalle ore 16.30 le relazioni “Esperienze pastorali…ancora sfidanti” di don Enrico Brancozzi, vicario per la pastorale dell’arcidiocesi di Fermo, e “Lettera a una professoressa… ancora sovversiva” di Domenico Simeone, ordinario di Pedagogia generale e sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; a seguire dibattito e alle ore 18.30 le conclusioni su “L’eredità di don Lorenzo Milani per la Chiesa e la scuola” che saranno tenute da mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo metropolita di Fermo.