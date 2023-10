Cammino sinodale: diocesi Rossano-Cariati, il 21 ottobre a Schiavonea l’assemblea pastorale per l’avvio della fase sapienziale

È in programma per sabato 21 ottobre l’Assemblea pastorale che darà l’avvio nell’arcidiocesi Rossano-Cariati alla fase sapienziale indicata dal Cammino sinodale delle Chiese in Italia. L’appuntamento è per le 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria ad Nives, in Schiavonea.

“L’incontro, rivolto a tutti i sacerdoti, alle equipe e agli operatori pastorali, si aprirà con una lectio divina sul brano dei Discepoli di Emmaus, icona che ispirerà il cammino di quest’anno, tenuta da mons. Antonio Pitta, presidente dell’Associazione biblica italiana”, viene spiegato in una nota, nella quale si sottolinea come “il tema che caratterizzerà il cammino che siamo chiamati a percorrere lungo l’anno di questa fase sapienziale è ‘Ispirati dalla Parola lungo la via’, lasciandoci, appunto, ispirare dalla Parola e riscaldare il cuore, lungo la via, come i discepoli di Emmaus che riprendono, con gioia, il cammino della missione alla quale il Signore li aveva chiamati”. “Dalle Linee guida indicate dalla Cei – prosegue la nota –, infatti, emerge chiaramente l’obiettivo di questa fase: rendere più dinamiche le realtà ecclesiali (dottrinali, pastorali, giuridiche e amministrative) e più efficace l’incontro tra il Vangelo e l’umanità di oggi”.

Per accompagnare questo cammino è stata scelta come immagine dell’itinerario pastorale diocesano la XV tavola del Codex Purpureus Rossanensis che raffigura l’evangelista Marco nell’atto di scrivere il suo Vangelo. Sulle ginocchia tiene un largo rotolo di pergamena sul quale va scrivendo le prime parole della sua Buona Notizia: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio…”. Di fronte a lui una figura femminile dal portamento solenne, Sophia, la divina sapienza ispiratrice, col dito appoggiato sul foglio nell’atto di guidare l’autore.