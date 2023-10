Giornata di preghiera e digiuno per il Medio Oriente: diocesi Bologna aderisce con messa in cattedrale, adorazione e rosario

La Chiesa di Bologna accoglie l’invito del Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e di tutti i vescovi della Terra Santa, così come indicato anche dalla Cei, a celebrare una Giornata di preghiera e digiuno martedì 17 ottobre per la drammatica situazione in Israele e nella Striscia di Gaza. I vicari generali dell’arcidiocesi, mons. Stefano Ottani e mons. Giovanni Silvagni, secondo l’intenzione dell’arcivescovo Card. Matteo Zuppi, impegnato come Padre sinodale a Roma al Sinodo dei vescovi, convocano i fedeli in cattedrale dove alle ore 17.30 sarà celebrata la messa, che sarà seguita dall’adorazione eucaristica e, alle ore 21.00, vi sarà la recita del rosario. “La drammatica situazione di Israele e della Striscia di Gaza – affermano i vicari generali – ulteriore pezzo di guerra e violenze, ci spinge a raccogliere l’invito del Patriarca latino di Gerusalemme e di tutti i vescovi della Terra Santa. Chiediamo a tutte le parrocchie e alle comunità religiose di promuovere iniziative locali, invitiamo alla preghiera che si terrà nella cattedrale di San Pietro e suggeriamo di astenersi dalla cena devolvendo il corrispondente alla Caritas per aiuti alle popolazioni colpite”.