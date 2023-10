Minori e pornografia online: Copercom, tavolo di co-progettazione con le associazioni per “contrastare e prevenire l’emergenza”

Un tavolo di co-progettazione sull’emergenza dell’accesso dei minori alla pornografia online. È la nuova iniziativa del Copercom, in programma a Roma il 17 ottobre, a cui hanno aderito finora 12 realtà associative appartenenti al Coordinamento. “L’accesso dei minori alla pornografia online – sottolinea il presidente Stefano Di Battista – è divenuta un’emergenza che ormai sovrasta anche quella del cyberbullismo”. Facendo seguito alle premesse esposte durante l’assemblea dei presidenti e delegati dello scorso 27 settembre, il Copercom ha deciso di affrontare il tema attraverso “il fattivo contributo delle associazioni aderenti”. L’invito, oltre che a presidenti e delegati, è rivolto a tutte quelle figure che in seno alle associazioni si occupano di tali temi: formatori, educatori, ricercatori, comunicatori. L’obiettivo dell’incontro, spiega Di Battista, “è definire un progetto che abbia il duplice scopo di comunicare e di intervenire con azioni mirate non solo sui minori, attraverso la scuola, gli oratori, le realtà di aggregazione, ma anche verso gli adulti circa un tema troppo spesso sottovalutato”. La riunione sarà guidata da Rosanna Milone della Fondazione Carolina e dalla consulente alla progettazione sociale, Cristina Tugnoli, per giungere a “un’iniziativa condivisa da tutti i partecipanti”.