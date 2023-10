Comunione e Liberazione: Nuoro, domani un incontro sulla carità per il centenario di don Giussani

“La carità è esigenza naturale del cuore umano. Don Giussani ci ha insegnato che mettere in comune se stessi è la vocazione suprema del nostro essere, è la modalità per vivere come Cristo. Da questa sua testimonianza sono nate tante realtà di caritativa, anche a Nuoro”. È quanto si legge sul settimanale diocesano di Nuoro, “L’Ortobene”, che riportando una nota dei responsabili di Comunione e Liberazione di Nuoro ricorda che “di queste opere e del loro significato parleremo il 13 ottobre alle 18.30 nel salone San Giuseppe in Via Manzoni a Nuoro”. Testimoni saranno Luigi Romano (Associazione Cilla), Maria Zagra ed Annalisa Puligheddu, volontarie di supporto allo studio di tanti ragazzi.

Questo, precisa il settimanale diocesano, è il terzo incontro che conclude il centenario della nascita di don Luigi Giussani (i primi due erano sulla missione e cultura). Il salone di Via Manzoni è stato scelto perché don Giussani vi tenne un incontro che ha lasciato segni significativi con degli studenti del nuorese.