Edilizia di culto: Verona, un convegno su “Enti ecclesiastici e conciliazione: un progetto e una sfida per la Chiesa”

È in programma a Verona il 26 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, in via Carlo Montanari, il convegno “Enti ecclesiastici e conciliazione: un progetto e una sfida per la Chiesa”. Il progetto – promosso dalle Università degli studi di Verona e di Torino, dalla Lumsa di Roma, dalla Facoltà di Diritto canonico “S. Pio X” di Venezia e dall’Osservatorio giuridico legislativo Triveneto, con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana – si propone di promuovere l’incremento della cultura della conciliazione come logica fondamentale nella gestione dei rapporti degli enti ecclesiastici tra di loro, o con altri soggetti, e di diffondere la conoscenza e l’uso degli strumenti giuridici che consentono di attuare le diverse forme di conciliazione nel prevenire o risolvere le controversie, sia nel diritto della Chiesa sia nei diritti statuali. Tra le attività del progetto, si prevede l’organizzazione di un corso di perfezionamento sulle “Procedure conciliative nelle controversie degli enti ecclesiastici”. Il corso, rivolto in particolare ad amministratori degli enti ecclesiastici, ad avvocati e mediatori, sarà attivato nel 2024 presso il Centro interdipartimentale “Negoziazione e mediazione” dell’Università degli studi di Verona e consentirà di acquisire una formazione specifica in merito all’uso dei diversi strumenti di conciliazione previsti dagli ordinamenti statali e dall’ordinamento canonico per prevenire o risolvere le controversie che possono coinvolgere gli enti ecclesiastici nei diversi ambiti: contenzioso civile, lavoro, amministrativo e penale. Il convegno si aprirà con i saluti del rettore, Pierfrancesco Nocini, e di mons. Domenico Pompili, vescovo di Verona.