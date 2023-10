Ordinariato militare: Assisi, al convegno nazionale dei cappellani si ricorderà il X anniversario della nomina di mons. Marcianò

Nell’ambito del convegno nazionale dei cappellani militari ad Assisi, dal 15 al 19 ottobre, sulla Pacem in Terris, la Chiesa Ordinariato militare per l’Italia (Omi) ricorderà i 10 anni della nomina di mons. Santo Marcianò ad arcivescovo castrense (10 ottobre 2013). “Pace e speranza” furono le parole sottolineate dal nuovo ordinario nel suo primo discorso alla diocesi. E su di esse, si legge nel sito web dell’Omi, ha imperniato “la conseguente intensa e proficua attività pastorale. Ciò lo si evince sia dal suo magistero (diverse le lettere pastorali) che dall’apostolato ad ampio raggio: tantissime visite pastorali e viaggi (il primo dopo pochi giorni dalla nomina a Lampedusa) sia in Italia che nelle missioni estere di supporto alla pace; centralità alla rivalutazione della Scuola Allievi cappellani militari, in pratica il Seminario dell’Ordinariato che ha sede presso la Cecchignola; una decina di ordinazioni sacerdotali; impegno in ordine all’aspetto legislativo; attenzione al processo di beatificazione di Salvo D’Acquisto; molte le cappelle consacrate nelle caserme con sostegno alla costruzione di alcune edificate all’estero in zone difficili. Tutto – conclude la nota – fa emergere la bella figura di un pastore innamorato di Cristo e della Chiesa”.