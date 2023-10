Diocesi: Aosta, sabato giornata di studio su san Bernardo

In occasione del centenario della proclamazione di san Bernardo patrono degli abitanti delle Alpi e degli alpinisti, sabato 14 ottobre si svolgerà ad Aosta la giornata di studio “San Bernard. Un soleil sur la pointe des Alpes”. L’iniziativa, promossa dalla diocesi di Aosta in collaborazione con l’Académie-Saint-Anselme, sarà ospitata dalle 9 alle 16 presso il salone del Palazzo vescovile. Sarà l’occasione – viene spiegato in una nota – per un “approfondimento di alcune tematiche legate a san Bernardo, al suo legame con la Valle d’Aosta e alla diffusione del culto”.