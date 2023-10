Parlamento europeo: Premio Sacharov 2023, tra le nomination il vescovo di Matagalpa (Nicaragua) Rolando José Álvarez Lagos

Il vincitore del premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero sarà scelto dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo tra una rosa di tre candidature. La scelta dovrà avvenire tra Jina Mahsa Amini – la ragazza curda uccisa a Teheran nel settembre 2022 dalla cosiddetta polizia morale, perché il suo velo non copriva bene i capelli – e il Movimento Donna, Vita e Libertà nato in Iran dopo quella tragica morte. Tra i candidati ci sono poi Vilma Núñez de Escorcia e il vescovo cattolico di Matagalpa Rolando José Álvarez Lagos, che si trova attualmente in carcere dove sconta una condanna a 26 anni: entrambe si sono spesi e si spendono a difesa dei diritti umani in Nicaragua, pagando un prezzo molto alto per la loro opposizione al regime di Daniel Ortega. La terza nomination è rappresentata da tre donne – Justyna Wydrzyńska (Polonia), Morena Herrera (El Salvador) e Colleen McNichols (Stati Uniti) – che lottano per un aborto libero, sicuro e legale. Il vincitore del premio Sacharov sarà selezionato il 19 ottobre prossimo, mentre il premio sarà consegnato durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo il 13 dicembre prossimo. Il Premio prende il nome dal fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sacharov e prevede un premio di 50.000 euro. Nel 2022 era stato assegnato al “coraggioso popolo ucraino”