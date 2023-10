Cultura: Montecassino, il 24 ottobre si presenta il catalogo delle opere

L’inestimabile patrimonio culturale, artistico e storico oltre che spirituale dell’abbazia di Montecassino è da secoli oggetto di studio. In tantissimi, e da ogni parte del mondo, hanno varcato la soglia del cenobio cassinese per approfondimenti, studi e ricerche sempre diversi e sempre forieri di novità, ciascuno nel proprio ambito.

Alla vigilia di un anno importante e significativo come il 2024 – che segna gli ottanta anni dalla distruzione di Montecassino e della città di Cassino e i sessanta della proclamazione di san Benedetto a patrono principale d’Europa – vede la luce un volume che fa da spartiacque tra il prima e il dopo: tra quello che fino ad oggi era il patrimonio pittorico conosciuto custodito tra le mura monastiche e le opere inedite che il lavoro certosino di Mauro Vincenzo Fontana ha portato alla luce. Il 24 ottobre del 1964, San Paolo VI, allora Papa, proclamò San Benedetto patrono principale d’Europa contestualmente alla consacrazione della basilica cattedrale ricostruita dopo la distruzione del 1944. Settantanove anni dopo, il 24 ottobre 2023, alle 17, nella Sala San Benedetto viene presentato il lavoro di Fontana, che da otto anni si sta dedicando alla ricostruzione meticolosa di quello che è e che era il corredo pittorico dell’abbazia: “Le stanze di San Benedetto – La quadreria di Montecassino da Urbano VIII al Novecento. Catalogo generale delle opere XV – XVIII secolo”. Si tratta di un testo che sviluppa 544 pagine, corredato di una nuova campagna fotografica realizzata appositamente su tutti i dipinti da Giulio Archinà e che è stato accolto in una collana specialistica di Storia dell’arte, pubblicata a Roma da Editoriale Artemide. La prima monografia mai dedicata alla collezione di dipinti conservati a Montecassino, un patrimonio che per circa i suoi due terzi (più di quattrocento pezzi sugli oltre seicento, tra dipinti e disegni) risulta attualmente ignoto agli stessi specialisti, che potranno adesso godere di un significativo e consolidato punto di partenza per ulteriori ricerche e approfondimenti.