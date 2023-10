Giornata missionaria mondiale: Concordia-Pordenone, sabato la veglia di preghiera presso la parrocchia del Sacro Cuore

Il 22 ottobre si celebrerà in tutte le parrocchie della diocesi di Concordia-Pordenone la 97ª Giornata missionaria mondiale che come ogni anno, evidenzia la diocesi, “ci apre alla corresponsabilità delle nostre comunità con la missione universale della Chiesa”. Il tema scelto dalla Fondazione Missio per vivere con la preghiera questo mese di ottobre è “Cuori ardenti, piedi in cammino” e si ispira al messaggio di Papa Francesco nel quale si legge: “L’immagine dei piedi in cammino ci ricorda ancora una volta la perenne validità della missio ad gentes ovvero la missione data alla Chiesa del Signore Risorto di evangelizzare ogni persona e ogni popolo sino ai confini della terra”. L’icona scelta dal Papa è quella di Emmaus (Lc 24, 13-35) che noi qui in diocesi conosciamo benissimo poiché da due anni ormai ci accompagna nel nostro cammino sinodale.

Qualche giorno prima della Giornata missionaria mondiale, prosegue la diocesi, “ci troveremo insieme per la celebrazione della veglia missionaria, occasione per aprire il nostro cuore al mondo e per pregare per i tanti missionari sparsi nei cinque continenti. In quell’occasione accoglieremo anche i nuovi sacerdoti e seminaristi che sono arrivati nella nostra diocesi e che si fermeranno con noi per alcuni anni: loro sono il segno visibile di un vero scambio di doni tra Chiese sorelle. Siamo stati per tanti anni Chiesa che inviava sacerdoti, suore e laici in terra di missione, oggi siamo anche Chiesa che accoglie sacerdoti, suore e laici che giungono da noi per annunciare la buona notizia”.

L’appuntamento è sabato 14 ottobre, alle ore 20.30, presso la parrocchia del Sacro Cuore in Pordenone che quest’anno ospiterà la veglia missionaria che sarà animata col canto dai seminaristi e curata nel suo svolgimento dall’equipe del Centro missionario e dal gruppo Missio Giovani.