Diocesi: Verona, domani e sabato il convegno nazionale “Minori autori di [C]Reato”

Famiglie per la Famiglia onlus e Comune di Verona invitano al convegno nazionale “Minori autori di [C]Reato”. Due sono i momenti di approfondimento. Domani, venerdì 13 ottobre, l’incontro “Minori autori di reato: quale cura?” e sabato 14 ottobre, alle ore 9, al Palazzo della Gran Guardia l’incontro “Minori autori di Creato”.

Domani, dalle ore 14.30, nel Salone dei vescovi del Palazzo vescovile si terrà la giornata di studi psicogiuridica “Minori autori di reato: quale cura?” che si interrogherà, attraverso contributi teorici e testimonianze sul senso dei meccanismi di pena e di rieducazione nel nostro sistema giuridico, concentrandosi sulle buone pratiche di prevenzione e l’attivazione di sinergie virtuose tra istituzioni che possano sempre più evitare il ricorso al contenimento e alla punizione.

Sabato 14 ottobre, dalle ore 9, al Palazzo della Gran Guardia, si terrà invece una giornata di studio aperta, oltre ai professionisti, alla cittadinanza del Comune di Verona “Minori autori di Creato”, con cui ci si interrogherà sulla generatività e sulla creatività come caratteristica di adolescenti e giovani, soprattutto in contesti di gruppo e cercando di cogliere questa potenzialità come mezzo o come fine di una crescita globale della persona nella sua interezza. L’evento è patrocinato dal Vicariato per la cultura della diocesi di Verona.