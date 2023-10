Diocesi: Sulmona-Valva, veglie missionarie e mandato ai catechisti. Mons. Fusco, “famiglie sono la vigna privilegiata nella quale seminare la parola di Dio”

Nel corso dell’Ottobre missionario, la diocesi di Sulmona-Valva vivrà congiuntamente la veglia di preghiera per i missionari e il mandato per i catechisti. Lo farà con un doppio appuntamento (ore 18.30), in programma a Castel di Sangro e Sulmona, rispettivamente domani, 13 ottobre, nella parrocchia di S. Giovanni, e giovedì 20, in quella di Maria SS. Ausiliatrice.

Il vescovo diocesano, mons. Michele Fusco, ha sottolineato come sia “urgente oggi giorno risvegliare in ciascuno questo senso missionario, a partire dalle famiglie, vigna privilegiata, per usare un’immagine evangelica di questi giorni, nella quale seminare la parola di Dio, sempre a partire dalla preghiera”.