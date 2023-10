Diocesi: Piacenza-Bobbio, domani un confronto sulla pastorale per gli adolescenti

All’inizio di questo anno il Servizio diocesano per la pastorale giovanile vocazionale desidera incontrare gli educatori dei gruppi adolescenti (dal dopo Cresima sino ai 19 anni) per aprire un confronto sulla pastorale per gli adolescenti. Sarà presente don Giordano Goccini (diocesi di Reggio Emilia-Guastalla), che negli anni è stato incaricato regionale per la Pastorale giovanile; aiuterà gli educatori a rileggere il contesto e a cogliere le sfide attuali.

L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre, alle ore 21, presso l’Oratorio di San Giuseppe Operaio (via Martiri della Resistenza, Piacenza).