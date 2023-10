Diocesi: Novara, domenica ad Armeno convegno dei catechisti

“Il cuore del catechista batte ancora?”. Questo il titolo del l’annuale convegno dei catechisti della diocesi di Novara in programma per domenica 15 ottobre ad Armeno. L’appuntamento sarà ospitato dalle 9.30 alle 17 presso la casa di spiritualità Maria Candida.

“I lavori – viene spiegato in una nota – saranno dedicati alla messa a fuoco dell’accompagnamento dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, con particolare attenzione per quelli che vivono situazioni di fragilità, nel solco indicato dalla lettera pastorale di quest’anno del vescovo Franco Giulio ‘Chi è il mio prossimo?’, dedicata alla carità”.

La mattinata sarà aperta dalla preghiera e dalla riflessione biblica sul tema del convegno, a cura di Monica Prandi, biblista e responsabile diocesana della catechesi. Alle 11 la celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Armeno, presieduta dal parroco don Simone Taglioretti. Nel pomeriggio, dopo i lavori di gruppo il confronto in assemblea con approfondimenti, suggerimenti e consigli a cura delle psicologhe Sara Perona e Laura Bagnati in collaborazione con “We Care Famiglia. Centro diocesano per la famiglia”. Spazio poi alle testimonianze di una famiglia e di una catechista prima della preghiera conclusiva.