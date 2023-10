Diocesi: Trivento, domani ad Agnone assemblea ecclesiale “Oltre la crisi: l’annuncio del Vangelo per guardare al futuro”

“Oltre la crisi: l’annuncio del Vangelo per guardare al futuro”. Questo il tema dell’assemblea ecclesiale che la Chiesa di Trivento vivrà domani, venerdì 13 ottobre, in occasione dell’inizio dell’anno pastorale. L’appuntamento sarà ospitato dalle 16 presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ad Agnone. Dopo l’accoglienza è prevista la relazione di don Francesco Cosentino, docente di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana e officiale della Segreteria di Stato vaticano. Alla presenza del vescovo Claudio Palumbo sarà occasione anche per rinnovare il mandato a catechisti e ministri straordinari dell’Eucarestia.