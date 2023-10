Diocesi: Cagliari, domani assemblea ecclesiale per l’apertura del nuovo anno pastorale

Domani, venerdì 13 ottobre, alle 16.30 presso la basilica di Nostra Signora di Bonaria in Cagliari, si terrà l’assemblea ecclesiale per l’apertura del nuovo anno pastorale diocesano, convocata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le parrocchie e degli organismi ecclesiali presenti nel territorio. Seguirà, alle 18, la celebrazione eucaristica.

L’appuntamento di domani, è stato preceduto nella mattina di oggi, dall’incontro formativo rivolto ai sacerdoti diocesani, durante il quale il vescovo ha anticipato alcuni temi e proposte.

“Il cammino sinodale – ha sottolineato Baturi – dopo l’ascolto e il discernimento, ci richiede di passare alle scelte e alle decisioni. Ogni diocesi è stata chiamata a individuare un tema di riferimento, pertinente alla propria situazione ecclesiale. In questa prospettiva sono stati consultati i diversi organismi diocesani di condivisione e comunione, ed è emerso tra gli altri il tema della trasmissione della fede, con una particolare attenzione all’educazione dei giovani”.

Il pastore della Chiesa cagliaritana, citando Papa Francesco, ha evidenziato inoltre come “alla radice della crisi educativa, ce ne sia una di base, legata alla fiducia nella vita. La Chiesa – ha aggiunto il presule – ricopre un ruolo fondamentale per colmare questa lacuna, soprattutto nella nostra Regione, che è la penultima dopo la Campania, nella statistica relativa all’abbandono scolastico”.

Tra le piste operative che si desidera percorrere nei prossimi anni, Baturi ne ha anticipato alcune. In particolare, l’attività degli oratori, come spazio in cui si partecipa alla proposta educativa dell’intera comunità cristiana, la necessità di organizzare dentro le parrocchie, o in sinergia tra quelle vicine, forme di sostegno allo studio destinate a ragazzi a rischio abbandono scolastico, ma anche per i migranti. Ha citato infine l’attenzione verso il disagio economico, in particolare circa le famiglie che hanno difficoltà a incidere sul percorso educativo e formativo dei figli.