Diocesi: Pavia, domani nuovo incontro del vescovo Sanguineti con i partecipanti alla Gmg di Lisbona

“Hà pressa no ar”. Il titolo della versione portoghese dell’inno della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023 (in italiano “In fretta si va”) sarà il tema dell’appuntamento nel corso del quale domani, venerdì 13 ottobre, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, incontrerà i giovani pavesi che hanno partecipato alla Gmg in terra lusitana. Il ritrovo è fissato per le 19 presso l’oratorio del Carmine di via Valla, a Pavia. “Lo scopo – viene spiegato in una nota – è quello di condividere una serata di ripresa delle parole del Papa e di quanto vissuto durante i giorni di grazia trascorsi insieme”.