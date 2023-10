Cammino sinodale: Trento, da sabato le Assemblee nelle Zone pastorali con l’arcivescovo Tisi per formulare proposte concrete su donne, giovani e fragilità

Mentre a Roma entra nel vivo il confronto nel Sinodo dei vescovi sulla “sinodalità”, la diocesi di Trento – in linea con la Chiesa italiana – prosegue il proprio Cammino sinodale avviando la fase “sapienziale” (dopo quella “narrativa” dei primi due anni), dalla quale dovrebbero emergere proposte per un rinnovamento significativo della vita ecclesiale.

A dare il “la” alla nuova tappa saranno anche quest’anno le Assemblee nelle Zone pastorali insieme all’arcivescovo Lauro Tisi. Si parte sabato 14 ottobre dalla Zona pastorale della Vallagarina, a Rovereto nella chiesa della Sacra Famiglia con inizio alle ore 9.15 (conclusione prevista per le ore 12.15).

In Assemblea saranno presentati in forma sintetica gli esiti dei “cantieri sinodali” su tre temi chiave scelti dalla Chiesa trentina: donne, giovani e fragilità. A partire dalle sintesi dei cantieri, le Assemblee di ogni Zona pastorale saranno chiamate in questa nuova fase a formulare alcune proposte concrete relativamente ai tre ambiti indicati. Ai Gruppi sinodali spetterà quindi, in questa fase, discernere insieme cosa proporre affinché nelle comunità venga riconosciuto pienamente il ruolo della donna, si rendano davvero protagonisti i giovani e ci si prenda maggiormente cura delle fragilità. Per questo lavoro sono state elaborate tre schede tematiche e una nota metodologica, disponibili sul portale web diocesano, dal quale sarà anche possibile inviare direttamente delle proposte al Gruppo di coordinamento diocesano.

“Semplicità, leggerezza e concretezza sono i tre criteri che dovranno continuare ad accompagnare il nostro Cammino sinodale”, sottolineano all’unisono l’arcivescovo Tisi e i coordinatori del Cammino, don Celestino Riz e Claudia Giordano.

Come nelle Assemblee negli ultimi due anni, sempre nel periodo autunnale, l’invito è rivolto a tutti gli operatori pastorali e non solo: in particolare devono ritenersi coinvolti i membri dei Consigli e dei Comitati, quanti hanno partecipato ai Gruppi di ascolto ma anche chiunque è interessato.

C’è quindi attesa per cogliere i dati emersi dai cantieri, ripresi ed elaborati in estate dal Gruppo di coordinamento sinodale in vista di passare alla fase del terzo anno, quella del discernimento.

Dopo la Vallagarina, il calendario prevede le seguenti convocazioni delle altre Zone pastorali in Assemblea: il 21 ottobre mattino Valli del Noce (a Tuenno); il 21 ottobre pomeriggio Piana Rotaliana e valle di Cembra (a Mezzocorona); il 28 ottobre mattino Giudicarie (a Spiazzo Rendena); il 4 novembre mattino Fiemme e Fassa (a Moena); l’11 novembre mattino Valsugana e Primiero (a Borgo); l’11 novembre pomeriggio Valsugana e Primiero (a Pergine); il 18 novembre mattino Trento (nella chiesa di San Giuseppe); il 2 dicembre mattino – Alto Garda e Ledro (a Riva del Garda).