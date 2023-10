Pio X: Mantova, sabato 14 ottobre la diocesi in pellegrinaggio a Riese

Nel 2023 ricorre il 120° anniversario dell’elezione a Pontefice di San Pio X, già vescovo della diocesi di Mantova dal 1884 al 1893 e Papa dal 1903 al 1914.

All’interno di un ricco programma a lui dedicato, la diocesi di Mantova propone un pellegrinaggio a Riese (Treviso) paese natale di San Pio X, sabato 14 ottobre.

Il pellegrinaggio, presieduto da don Roberto Rezzaghi, parroco della parrocchia di San Pio X in città, prevede come punti focali il santuario mariano delle Cendrole (dove sarà esposta la salma che giunge in pellegrinaggio da Roma) e la casa natale di Giuseppe Sarto, con annesso museo impreziosito di ricordi e testimonianze del Santo.