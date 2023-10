Meeting di Rimini: Tv2000, domenica 15 ottobre in seconda serata un documentario sull’edizione 2023

(Foto: Tv2000)

“Un’amicizia inesauribile”: è il titolo del Meeting per l’amicizia tra i popoli 2023 ed è il titolo del documentario di Tv2000, a cura di Luciano Piscaglia, che andrà in onda domenica 15 ottobre in seconda serata, a un anno dall’udienza di Papa Francesco a Comunione e Liberazione. Un lungo racconto che ricorda le storie e i volti, le parole e le immagini più belle e significative della manifestazione: dall’apertura con la presenza e le parole del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, alla giornata conclusiva con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.